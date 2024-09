Poraz crnogorskih fudbalera u Rejkjaviku

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Crne Gore upisali su poraz na startu nove sezone Lige nacija.

Izabranici selektora Roberta Prosinečkog poraženi su u Rejkjaviku od Islanda 2:0.

Crnogorski fudbaleri oba pogotka primili su nakon kornera.

Domaćin je poveo Orija Oskarsona u 39. minutu.

Konačan rezultat postavio je Jon Dagur Torsteinson u 59. minutu.

Crna Gora u ponedjeljak, u 20 sati i 45 minuta u Nikšiću, dočekuje Vels.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS