Poraz crnogorskih fudbalera u Briselu

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Briselu, u prijateljskom meču, od Belgije 2:0.

Domaćin je poveo u 44. minutu golom Kevina de Brujnea, koji je protiv crnogorske selekcije odigrao 100. meč u reprezentativnom dresu.

Sve dileme riješio je Leandro Trosar, u trećem minutu sudijske nadoknade iz jedanaesterca.

Kazneni udarac skrivio je Marko Bakić, koji neoprezno faulirao Žeremija Dokua.

Belgija je u prvom poluvremenu bila bolji rival i imala nekoliko velikih šansi, ali samo zahvaljujući odličnoj partiji crnogorskog golmana Matije Šarkića nije uspjela da ih realizuje.

U osmom minutu glavom je pokušao Janik Karasko, ali je Šarkić bio siguran.

U 16. minutu isti igrač bio je u šansi, ali je crnogorski golman maestralno odbranio.

Šarkić je i u 34. minutu bio bolji od Karaska i zaustavio zicer nekadašnjem fudbaleru Atletiko Madrida.

Samo četiri minuta kasnije Openda je bio sam ispred Šarkia, ali je crnogorska mreža još jednom ostala nesavladana.

Nastavak meča donio je bolju igru crnogorske reprezentacije i prvu šansu u 47. minutu, ali je lopta nakon voleja Stevana Jovetića završila pored gola.

Jovetić je u 50. šutirao iz slobodnog udarca, ali je belgijski golman Koen Kastels bio siguran.

U 57. pokušao je i Nikola Krstović, dok je tri minuta kasnije Milutin Osmajić izbio sam ispred belgijskog gola, šutirao je iskosa, ali je Kastekls bio siguran.

Probao je i Vladimir Jovović iz dobre pozicije, ali je njegov udarac završio preko gola.

Pored gola završila je lopta i nakon odličlnog driblinga i šuta Krstovića.

Crnogorska selekcija meč je završila sa deset igrača, nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Brnović.

Crnogorsku reprezentaciju u nedjelju očekuje duel sa Gruzijom.

