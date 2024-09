Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Nikšiću od Velsa 2:1, u utakmici drugog kola B grupe Lige nacija.

To je drugi poraz crnogorskih fudbalera na startu nove sezone, nakon što su izgubili i u Rejkjaviku od Islanda 2:0.

Vels je zabilježio prvu pobjedu, nakon što je u Kardifu igrao sa Turskom 0:0.

Gosti su poveli odmah na početku meča, nakon greške crnogorske odbrane, pogotkom Kifera Mura.

Na 2:0, već nakon tri minuta, pogodio je Hari Vilson.

Uslijedila je nakon toga serija promašaja izabranika Roberta Prosinečkog, posebno u prvom poluvremenu – Nikola Krstović je šutirao pored gola, Stevan Jovetić je sa centra pogodio prečku, Ben Dejvis spašavao Vels sa gol-linije.

Bugarski sudija Georgi Kabakov propustio je priliku da svira penal za sokole.

U nastavku je Vladimir Jovović pogodio stativu, Jovetić nije imao sreće nakon šuta glavom, a Vels imao samo jednu veliku šansu kada je Mur promašio prazan gol.

Konačan rezultat u 73. minutu postavio je Driton Camaj, nakon akcije u kojoj su učestvovali rezervista Marko Bakić i Krstović.

