Poraz crnogorske selekcije u Samsunu

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Samsunu od Turske 1:0, u utakmici trećeg kola Lige nacija.

To je treći poraz crnogorskih fudbalera u grupi B4, nakon što su u septembru poraženi od Islanda u gostima 2:0 i Velsa u Nikšiću 2:1.

Odlučujući pogodak postigao je Irfan Kahveči u 69. minutu.

Kenan Jildiz je šutirao i pogodio stativu, a Kahveči sa metar sproveo loptu u mrežu golmana Igora Nikića, najboljeg aktera u crnogorskom sastavu.

Turska je u većem dijelu meča bila bolji tim, imala više šansi i bila konkretnija, ali i crnogorska selekcija ima za čim da žali.

U prvom dijelu opasni su bili Driton Camaj i Nikola Krstović, u drugom Milutin Osmajić i Adam Marušić.

Crnogorsku reprezentaciju 14. oktobra očekuje i gostovanje Velsu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS