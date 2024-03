Poraz Čikaga, Vučević isključen

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga poraženi su od Milvokija 113:97, a crnogorski košarkaš Nikola Vučević isključen je početkom posljednje četvrtine zbog grubog prekršaja.

On je oštrije faulirao Ej Džej Grina, koji je bio u prodoru i zaslužio isključenje.

Utakmicu je završio sa 17 poena i devet skokova.

Efikasniji od njega u poraženom timu bio je samo Kobi Vajt sa 22 poena.

Junak trijumfa Milvokija bio je Janis Adetokunpo sa 46 poena, 16 skokova i šest asistencija.

Dalas je poražen na gostovanju Bostonu 138:110, a slovenački reprezentativac Luka Dončić meč je završio sa 37 poena, 12 skokova i 11 asistencija.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Detroit – Klivlend 100:110

Filadelfija – Šarlot 121:114

Toronto – Golden Stejt 105:120

Memfis – Portland 92:122

Minesota – Sakramento 120:124

Nju Orleans – Indijana 129:102

Los Anđeles Klipers – Vašington 140:115

