Poraz Budve u Finskoj

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve poraženi su večeras u Sastamali od finske Valepe 3:0 (25:22, 25:11 i 25:12), u prvom kolu CEV Eurokupa.

Finski tim do pobjede došao je nakon 58 minuta igre.

Budva je samo u prvom setu Budva bila konkurentna, iako i u tom dijelu meča ni u jednom trenutku nije imala prednost.

U Finskoj nastupila je bez Vojina Ćaćića, koji je po dogovoru sa klubom napustio Budvu i prihvatio ponudu ukrajinskog Epicentra.

Revanš je 16. oktobra u Budvi.

Budvanima je neophodna pobjeda od 3:0 ili 3:1 kako bi izborili zlatni set i mogućnost za plasman u drugo kolo.

