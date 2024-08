Poraz Budućnost Volija u Kranjskoj Gori

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su danas u Kranjskoj Gori, u prvom pripremnom meču, od Cedevita Olimpije 93:83.

Tim koji sa klupe crnogorski trener Zvezdan Mitrović

do pobjede vodio je Divejn Stjuart sa 18, dok su po 15 poena ubacili Devin Rej Robinson i Brajton Dževon Lamar.

U ekipi Budućnosti najbolji je bio Jogi Ferel sa 16, Mateo Drežnjak je ubacio 13, a poen manje Rašid Sulejmon.

Budućnost će u nedjelju igrati sa Dubaijem, novim članom AdmiralBet ABA lige.

