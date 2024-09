Poraz Budućnost Volija u Istanbulu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Istanbulu od Bešiktaša 94:76, na startu nove sezone Eurokupa.

Domaćin je u Akatlar areni opravdao očekivanja, početkom druge četvrtine stekao je dvocifrenu prednost (31:19) i praktično je nije ispuštao do kraja.

Budućnost je samo u prvoj četvrtini bila u vođstvu, nakon serije od 10:0 povela je 12:10, vodila je i 15:14, a posljednji put izjednačila je u osmom minutu (17:17).

Razlika je u finišu iznosila i 20 poena (88:68) u 38. minutu.

Domaći sastav do pobjede vodio je Derik Nidam sa 18, dok je Kilan Martin ubacio 14 poena.

U ekipi Budućnosti, Mekinli rajt i Rašid Salomon ubacuili su po 13, a poen manje Džavon MOrgan.

Budućnost će u narednom kolu, 2. oktobra, ugostiti Gran Kanariju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS