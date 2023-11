Poraz Budućnost Volija u Beogradu od Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Beogradu od Crvene zvezde 95:86, u utakmici šestog kola Admiralbet ABA lige.

To je prvi poraz podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Izabranici trenera Petra Mijovića odigrali su u Beogradskoj Štark areni dobar meč, iako su početkom treće četvrtine imali zaostatak od 17 poena (61:44).

U nastavku vratili su se u igru i na minut prije kraja zaostatak sveli na četiri poena (88:84).

U prvoj četvrtini u nekoliko navrata imali su prednost od sedam poena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Majk Tobi sa 23, Nemanja Nedović je ubacio 16, a Sabaz Nejpir 14 poena.

U ekipi iz Podgorice po 17 koševa ubacili su Mervin Džons i Meknli Rajt.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS