Poraz Bokelja, Otrant-Olimpik novi lider

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Otrant-Olimpika iskoristili su poraz vodećeg Bokelja i preuezeli čelnu poziciju na tabeli Druge crnogorske lige, nakon 31. kola.

Bokelj je u Kotoru poražen od Koma 1:0, pogotkom Vladimir Perišić u četvrtom minutu sudijskog dodatka.

Otrant-Olimpik je u Ulcinju slavio protiv Lovćena 4:1 i sa bodom više od Bokelja preuzeo lidersku poziciju.

Domaći sastav su do pobjede vodili Balša Banović u 4, Anđelo Rudović u 6. i Halil Muharemović u 45. i 69. minutu.

Jedini pogodak za Lovćen postigao je Andrija Vujičić u 59. minutu.

Domaći teren odbranili su i fudbaleri Podgorice, trijumfom na DG areni protiv Grblja 2:1.

Podgorica, koja je tom pobjedom osigurala treće mjesto i plasman u baraž, slavila je golovima Đorđa

Jovičića u 6. i Balše Mrvaljević iz penala u 44. minutu.

Jedini pogodak za Grbalj postigao je Bojan Pavićević u 40. minutu.

Igalo je na Trešnjici savladalo Internacional 2:0, dok je Iskra u gostima bola bolja od Berana 3:2.

