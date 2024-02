Popović objavila spisak za dvomeč sa Srbijom

Podgorica, (MINA) – Selektorka ženske rukometne reprezentacije Crne Gore, Bojana Popović, objavila je danas spisak igračica za dvomeč sa Srbijom, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Utakmice su na programu 29. februara u Zrenjaninu i tri dana kasnije u Podgorici.

Na spisku nema Milenu Raičević, dok su ponovo pozvane Dijana Ujkić, Nađa Kadović, Vanesa Agović i Ilda Kepić.

Pozvane su:

Golmanke – Marina Rajčić i Anastasija Babović;

Krila – Ivona Pavićević, Dijana Mugoša, Nađa Kadović, Nina Bulatović, Dijana Ujkić i Anastasija Marsenić;

Bekovi – Itana Grbić, Matea Pletikosić, Đurđina Malović, Tanja Ivanović, Jelena Despotović, Nada Ćorović, Vanesa Agović, Ilda Kepić, Jelena Vukčević

i Nikolina Marković;

Pivoti – Tatjana Brnović, Bobana Klikovac i Ivana Godeč.

U grupi sa Crnom Gorom i Srbijom nalaze se još Turska i Bugarska.

Crnogorske rukometašice su, nakon dva kola, sa maksimalna četiri boda na vrhu tabele.

Srbija nije uspjela da savlada Tursku u gostima, pa trenutno ima bod manje.

Po dvije najbolje selekcije iz osam grupa, kao i četiri najbolje trećeplasirane, izboriće plasman na EHF Euro.

Crnogorski tim tokom aprila u Ulmu očekuju i kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu.

