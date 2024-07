Popović napušta Budućnost Voli

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji kapiten Petar Popović neće produžiti ugovor i nakon osam sezona napustiće Budućnost Voli, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Popović je u dresu Budućnost Volija osvojio ABA ligu 2018. godine, kao i šest državnih prvenstava i sedam Kupova Crne Gore.

“Podržavamo Petrovu odluku, vrijeme je za neke nove prilike i mogućnosti i želimo mu mnogo uspjeha u daljoj karijeri. Svojom igrom u plavo-bijelom dresu je obilježio jedno vrijeme i dao veliki i značajan doprinos uspjesima kluba. Vrijeme je za nova poglavlja, nove priče o uspjehu”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

Navodi se da je prijateljski rastanak najbolja potvrda da će Budućnost uvijek biti njegov klub, a Petar uvijek jedan od omiljenih igrača.

“Pope, nadamo se da će nam se putevi opet sresti, a vrata našeg kluba su ti uvijek otvorena!”, piše u saopštenju Budućnost Volija.

