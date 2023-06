Popović: Budućnost može biti zadovoljna žrijebom

Podgorica, (MINA) – Budućnost Bemaks može biti zadovoljna ishodom žrijeba za grupnu fazu Lige šampiona, kazala je trener Bojana Popović, navodeći da su grupe ujednačene i da neće biti lako.

Protivnici dvostreukom prvaku Evrope u grupi A biće rumunski CSM Bukurešt, mađarski klubovi Đer i DVSC, švedski Savehof, francuski Brest, danski Odenze i njemački Bitighajm.

Popović koja je prisustvovala žrijebu u Beču, kazala je da će njene izabranice pokušati da naprave korak više kada je u pitanju nivo igre u poređenju sa prethodnom sezonom.

“Liga šampiona je ove sezone možda i jača nego prošle, jer su tu i novi predstavnici iz Mađarske i Danske, dvije najjače evropske lige. Bilo bi teško u kojoj god da smo grupi, izvukle smo grupu u kojoj su Đer, Bukurešt i Brest, a to su timovi koji imaju cilj da se plasiraju na finalni turnir i osvoje trofej”, rekla je Popović.

Ona je naglasiula da su grupe prilično ujednačene i da je teško odmah nakon žrijeba davati komentare i prognoze.

“Nikad se ne zna u kojem sastavu će timovi početi sezonu. Mnogo toga može da se promijeni do početka takmičenja, ali generalno možemo da budemo zadovoljne žrijebom. Tražićemo svoje mjesto u grupi, pokušati da igramo sa svima na najbolji mogući način i podignemo nivo igre na viši nivo u odnosu na ovu sezonu”, rekla je Popović.

Ona smatra da je najvažnije da ekipa koja počne pripreme 17. jula, bude zdrava i da sve djevojku mogu da prate pripreme tokom jula i avgusta, kako bi bile na potrebnom nivou kada krene Liga šampiona.

“Biće teško, ali nećemo se dati u elitnom takmičenju”, kazala je Popović.

