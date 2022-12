Pomjeren termin duela sa Đerom

Podgorica, (MINA) – Početak utakmice devetog kola EHF Lige šampiona, između Budućnost Bemaksa i Đera, pomjeren je za 20 sati, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Utakmica je trebalo da počne u 18 sati, a do

odgađanja je došlo zbog činjenice da je ekspedicija Đera umjesto sinoć, u Podgoricu

doputovala danas.

“Avion iz Beča u petak veče zbog nevremena u našem glavnom gradu nije mogao da sleti na aerodrom u Golubovcima, pa je ekipa današnjim letom morala da doputuje na derbi devetog kola elitnog takmičenja”, navodi se

u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS