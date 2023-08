Pokrenut disciplinski postupak protiv Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Disciplinska komisija pokrenula je disciplinski postupak protiv Budućnosti zbog vrijeđanja igrača i navijača Dečića na nacionalnoj i vjerskoj osnovi i korišćenja pirotehničkih sredstava navijačke grupe Varvari, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Utakmica između Budućnosti Dečića bila je, zbog neprimjerenog skandiranja najvjernijih navijača podgoričkog kluba, prekinuta desetak minuta.

Disciplinska komisija kaznila je i trenera golmana Dečića, Vedada Dreševića zabranom obabvljanja funkcija na dvije utakmice zbog nesportskog ponašanja – psovanja i vrijeđanja protivničkog igrača.

Drešević nema pravo obavljanja funkcija sve dok disciplinska mjera traje.

