POK: Nastavljen kontinuitet osvajanja medalja i velikih rezultata na EP

Podgorica, (MINA) – Filip Radović je osvajanjem srebrnog odličja u Šefildu nastavio kontinuitet dobrih rezultata i plasmana na pobjedničko postolje na šampionatima Evrope, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Radović je u Šefildu osvojio četvrto pojedinačno evropsko odličje.

Osvajao je, osim posljednja dva srebra u Helsingborgu i Šefildu, bronzane medalje u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. godine.

Ima i ekipnu bronzu iz Helsingborga, sa Lukom Bakićem i Dejanom Bašanovićem, a nosilac je i do sada jedine paraolimpijske medalje za Crnu Goru, bronzane iz Tokija 2021. godine.

Radović je kazao da je ostvaren još jedan veliki rezultat za crnogorski sport.

“Zaista mi je drago što sam uspio da osvojim medalju za Crnu Goru i nastavim kontinuitet osvajanja medalja na šampionatima Evrope. Posebno me raduje činjenica što sam uspio da u najtežim momentima ostanem fokusiran i da prikažem svoju najbolju igru”, rekao je Radović na konferenciji za novinare.

Govoreći o šampionatu, on je kazao da je u finalu izgubio od igrača kojeg nikada nije pobijedio.

“Pokazao je još jednom klasu i zasluženo pobijedio. Iskoristio bih priliku da se zahvalim sadašnjem treneru Vladimiru Mariću, kao i prethodnim Čedomiru Damjanoviću i Nikolaeu Lupuleskuu, koji su dali veliki doprinos. Veliko hvala porodici, koja mi je velika podrška i svim ljudima koji su bili dio ovog rezultata”, rekao je Radović.

On je u grupi bio bolji od Poljaka Pavela Vlodike i Čeha Ivana Karabeca, dok je plasman na pobjedničko postolje obezbijedio četvrtfinalnom pobjedom protiv Poljaka Igora Mištala.

U polufinalu eliminisao je Austrijanca Kristijana Gardoša i revanširao mu se za prošlogodišnji poraz u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Granadi.

U meču za trofej izgubio je od Poljaka Patrika Čojnovskog.

Trener Vladimir Marić kazao je da je medalja kruna zajedničkog napornog rada.

“Prvi dobar, veliki rezultat. Nije bilo lako, ni njima, a ni meni. Bili su pod pritiskom i nervozni i oni, ali i ja, jer sam želio da već na prvom turniru ostvaimo dobar rezultat”, rekao je Marić.

Komentarišući Radovićevu igru u Šefildu, on je istakao da je četvrtfinalu nadigrao nezgodnog rivala, dok je polufinale odigrao maestralno.

“Ostaje žal za finalnim duelom. Poljak je trenutno bolji, ali vjerujem da će u Parizu biti drugačije. Žalim i zbog poraza Luke Bakića u četvrtfinalu. Nemam zamjerku na njegovo zalaganje, žao mi je što je ostao bez medalje. Trenira dobro, nadam se da će se u Parizu okititi medaljom”, rekao je Marić.

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević kazao je da je ono što je uradio Filip Radović nastavak sjajnih rezultata, njegovih i ostalih crnogorskih paraolimpijaca.

“Radoviću ti si zlatan momak, koga je crnogorska sporta porodica prepoznala kao divan primjer sportiste koji se bori, koji nikada ne odustaje i ko je podigao nivo ljestvice svim paraolimpijcima, ali i ostalim sportistima. Nikada ne odustati, boriti se za čast svoje porodice, svog grada i Crne Gore”, rekao je Lalošević.

On je saopštio da je novi Zakon o sportu skoro spreman da uđe u dalju proceduru.

“Ministarstvo će se potruditi da za dobre rezultate, kao što je i prvo mjesto šahiste Predraga Nikača, pokaže dio zahvalnosti i uvrsti ih za adekvatne nagrade u novom Zakonu”, rekao je Lalošević.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta, Igor

Tomić, kazao je da je stonoteniska medalja kruna jedne nevjerovatne stonoteniske sezone.

“Radović je ove godine trijumfovao na turnirima u Linjanu, Podgorici i Laškom, a prvi poraz doživio je u finalu Evropskog prvenstva. Bakić je na EP otišao kao četvrti stonoteniser svijeta u klasi 10. Obojica dobro tabaju stazu ka direktnom plasmanu na POI u Parizu, a mjesto na tom turniru ima samo za 14 najboljih na svijetu”, rekao je Tomić.

On je kazao da je Radović na iskren i čestit način predstavio onu važnu žicu njegovog rezultata.

“Ona kreće iz porodice Radović, njegovog prvog stonoteniskog učitelja Čedomira Damjanovića i istorijske priče koju je gradila porodica Lupulesku, koju je naslijedio Marić”, rekao je Tomić.

Drugi crnogorski predstavnik, Luka Bakić, nastup na šampionatu završio je u četvrtfinalu, porazom od srebrnog sa Igara u Tokiju, Francuza Matea Bohasa 3:2 (11:9, 8:11, 11:6, 11:13 i 11:3).

Bakić je plasman među osam najboljih izborio kao drugoplasirani u četvrtoj grupi, maksimalnim pobjedama protiv Filipa Heina iz Luksemburga i Valentina Marinova iz Bugarske. Upisao je i poraz od Austrijanca Kristijana Gardoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS