Podrška organizaciji Balkanskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih podržaće organizaciju džiu džicu prvenstva Balkana i biće to nastavak uspješnog zajedničkog djelovanja na razvoju tog sporta u Crnoj Gori, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Sekretar Ministarstva sporta i mladih Savo Rašović i načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju Miloš Lalević razgovarali su danas sa predsjednikom Balkanske džiju džicu federacije, Anestisom Poulikidisom, kao i predstavnicima Džiju džicu saveza Crne Gore, Rankom Vukotićem i Dubravkom Joksimović.

Sekretar Rašović je ukazao na kontinuiranu podršku Vlade i resornog Ministarstva Džiju džicu savezu Crne Gore sa kojim, kako je istakao, imaju odličnu saradnju.

Saopšteno je da je povod sastanka predstojeće Balkansko prvenstvo u džiju džici, čiji će domaćin u septembru biti Podgorica.

Poulikidis je istakao važnost predstojećeg takmičenja kao kvalifikacionog za Svjetske igre i Svjetske borilačke igre.

Prema njegovim riječima, za organizaciju predstojećeg Balkanskog prvenstva jako je važna saradnja Ministarstva sporta i mladih, Crnogorskog olimpijskog komiteta i Džiju džicu saveza Crne Gore.

