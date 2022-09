Podgorica i Sutjeska u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice i Sutjeske plasirali su se u polufinale memorijalnog turnira Ljubo Jovanović.

Podgorica je večeras u Bemaks areni, u četvrtfinalnom meču, savladala Lovćen 81:65 (26:22, 18:10, 23:15 i 14:18).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Marko Kljajević sa 14, Mladen Vujić je ubacio 13, a dvocifreni su bili još Selim Fofana sa 12, Barišić sa 11 i Ognjen Čarapić koji je ubacio 10 poena.

U ekipi Lovćena istakao se Milutin Đukanović sa 21 poenom.

Sutjeska je nastup u polufinalu izborila pobjedom protiv SC Derbija 89:82.

Nikšićki tim, koji je u trećoj četvrtini stekao 20 poena prednosti (65:45), do pobjede vodio je Vladimir Tomašević sa 21 poenom i 11 skokova.

Dvocifreni su bili Milan Lužajić sa 14 i Arsenije Vučković sa 11 poena.

U ekipi SC Derbija, Flečer Megi je bio najbolji sa 21, dok je Loren Džekson ubacio 19 koševa.

Podgorica će u polufinalu, sjutra u 18 sati, igrati protiv Mornar Barskog zlata, dok će dva i po sata kasnije početi duel Sutjeske i Budućnost Volija.

Memorijalni turnir igra se u znak sjećanja na tragično stradalog crnogorskog košarkaša.

Jovanović je ubijen 30. juna 2011. godine na Cetinju. Karijeru je počeo u Budućnosti, a igrao je i u Lovćenu i Sutjesci.

Posljednju sezonu proveo je u grčkom KAOD-u sa kojim je izborio plasman u Prvu ligu.

Posljednjih dana života boravio je na Cetinju, gdje je bio na pripremama sa B reprezentacijom Crne Gore, koja se pripremala za učešće na turniru u Kini.

