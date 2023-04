Podgorica domaćin velikog međunarodnog turnira u stonom tenisu

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od 11. do 15. aprila biti domaćin velikog međunarodnog turnira – WTT Youth Star Contender, koji će okupiti najtalentovanije svjetske stonotenisere, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza.

Najavljeno je učešće 124 najboljih mladih stonotenisera i stonoteniserki, koji će se nadmetati u konkurenciji do 15 i do 19 godina.

Za trofeje, osim u singlu, boriće se i u muškom i ženskom dublu i miksu.

Nagradni fond turnira, koji će se bodovati za svjetske rang liste, iznosi 15 hiljada USD.

U konkurenciji stonotenisera, nastupiće petorica koji se nalaze među deset najboljih na Svjetskoj rang listi za igrače do 19 godina, a kod stonoteniserki četiri iz Top 10.

Crnogorski stoni tenis predstavljaće Andrej Milošević, Miloš Rahović i Suzana Milošević do 19, odnosno Jakša Krivokapić, Stefan Radonjić, Kristina Šebek i Anastasija Vujović u konkurenciji takmičara do 15 godina.

Turnir će biti odigran u sali Sportskog kompleksa Voko u Podgorici, a ulaz će biti slobodan za sve dane takmičenja.

