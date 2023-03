Podgorica domaćin međunarodnog tekbol turnira

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od 28. do 31. marta biti domaćin turnira European Teqball Toura, takmičenja najviše kategorije nakon Svjetskog prvenstva, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Navodi se da će to biti posljednji kvalifikacini turnir za Evropske igre u Krakovu.

Saopšteno je da su najbolje evropske tekere, prije Podgorice, ugostili Budimpešta i Madrida.

Prestižno takmičenje biće odigrano u sportskoj dvorani hotela Voko i posljednja je prilika za osvajanje bodova za plasman na Evropske igre u Krakovu na kojima će debitovati tekbol.

Očekuje se učešće oko 150 takmičara, koji će se nadmetati u pet disciplina: muškom i ženskom singlu i dublu kao i u konkurenciji mješovitih parova.

Predsjednik Tekbol saveza Milorad Šutulović kazao je da mu je izuzetno drago što je FITEQ odabrao Podgoricu za organizaciju turnira Evropske turneje.

“To je potvrda dobrog rada tekbol zajednice u Crnoj Gori i uvjeren sam da ćemo opravdati očekivanja kvalitetnom organizacijom takmičenja. Svi u Tekbol savezu smo srećni što imam priliku da ugostimo najbolje na svijetu u ovom sportu i što će naša publika moći da se još bolje upozna sa ovim atraktivnim, urbanim sportom, koji je sve popularniji u svijetu“ kazao je Šutulović.

Prema njegovim riječima, u hotelu Voko sve je spremno za četvorodnevni tekbol spektakl, tokom kojeg će biti organizovan i seminar sudija i trenera i sastanak odbora Međunarodne tekbol federacije za društvenu odgovornost i održivost.

“Finalni dan, osim same borbe takmičara, donijeće i veliko iznenađenje za publiku. Turnir u našem glavnom gradu sjajna je prilika i za crnogorske tekere da još jednom odmjere snage sa tekbol elitom i bore se za priliku da predstavljaju reprezentaciju u Krakovu ovog ljeta”, kazao je Šutulović.

