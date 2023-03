Podgorica domaćin finalnog turnira WABA lige

Podgorica, (MINA) – Ženski košarkaški klub Budućnost Bemaks 25. i 26.marta biće organizator finalnog turnira WABA lige, saopštili su organizatori regionalnog takmičenja.

Rok za podnošenje kandidature istekao je danas u podne.

Bord WABA lige jednoglasno je odlučio da domaćinstvo turnira dobije Budućnost Bemaks.

Podgorica će peti put biti organizator završnice regionalnog takmičenja, a drugi put zaredom.

Podgorički klub je 2014. i 2016. godine bio organizator fajnal-fora u dvorani Morača, a 2017. u dvorani Univerziteta Crne Gore.

Ove godine, kao i prošle, utakmice će biti odigrane u Bemax areni.

Na taj način drugu godinu zaredom Podgorica je domaćin završnih turnira u dvije kategorije – do 17 godina (4.i 5.mart) i seniorskoj konkurenciji.

Direktor Zoran Vujičić kazaao je da je ponosan što je podgorički klub dobio organizaciju završnog turnira.

“Zahvaljujem se Bordu WABA lige koji je prepoznao naš napor da konstantno dajemo doprinos što boljoj promociji ženske košarke i samim tim damo dodatni pečat i ovom takmičenju. Najveću zahvalnost naš klub duguje generalnom sponzoru, kompaniji Bemaks, bez kojeg bi sve ovo bilo nezamislivo”, rekao je Vujičić.

On je naglasio da kompanija Bemaks maksimalno podržava djevojke.

“Nakon organizacije fajnal-fora WABA lige do 17 godina, koji će biti odigran ovog vikenda u Podgorici, dobili smo dodatnu podršku da se prijavimo i za organizaciju završnog turnira u seniorskoj konkurenciji”, rekao je Vujičić.

On vjeruje da će Budućnost Bemaks još jednom biti dobar domaćin i da očekuje i dobru posjetu u Bemaks areni.

“Naša, nikada mlađa, ekipa zaslužila je da na svom terenu odigra dva najvažnija meča u sezoni. Kao što je poznato u sezonu smo ušli znatno podmlađeni, bez velikih rezultatskih imperativa, ali kako je sezona odmicala pokazalo se da su mlade igračice napredovale i da smo zasluženo došli do situacije da budemo prvi na kraju ligaškog dijela, a trenutno imamo samo jedan poraz”, rekao je Vujičić.

On je podsjetio da je Podgorica i ranije dobijala sve čestitke za organizaciju.

“S obzirom da ćemo ponovo igrati u Bemaks areni, koja je prošle godine bila domaćin najbolje ikad organizovane zavrsnice, nadam se da ponovo možemo napraviti svojevrsnu promociju ženske košarke i da će Podgorica poslati lijepu sliku regionu”, zaključio je Vujičić.

