Podgorica bez finala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice nijesu uspjeli da se plasiraju u finale završnog turnira ABA druge lige.

Podgorica je večeras u Domžalama, u polufinalnom meču, poražena od Krke iz Novog Mesta 86:74 (24:21, 28:23, 14:16 i 20:14).

Krku su do pobjede i finala vodili Jan Špan sa 21 i Mate Vučić sa 15, dok je Rok Stipčević dodao 13 poena.

U podgoričkom sastavu bolji od ostalih bili su Filip Anđušić sa 16 i Luka Bogavac sa 15 poena.

Rival Krke u nedjeljnom meču za trofej i plasman u viši rang biće bolji iz duela Heliosa i Širokog.

