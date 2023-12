Pobjede Ukrajine i Njemačke, uz poraz Crne Gore obilježili dan

Podgorica, (MINA) – Pobjede Ukrajine i Njemačke, uz iznenađujući poraz crnogorskih golbalista, obilježili su treći takmičarski danas Evropskog prvenstva A divizije u Podgorici.

Ukrajina, koja je posljednja na dva šampionata igrala finale, pobijedila je Tursku 4:1 i drugim trijumfom vratila se na čelo tabele sa šest bodova.

Isti učinak ima i Izrael, koji je slavio protiv oslabljene crogorske selekcije 7:1.

Crna Gora je igrala bez golgetera Nikole Nikolića, po mnogima jednog od najboljih evropskih golbalista.

Crnogorski golbalisti nijesu ponovili izdanje iz duela protiv Ukrajine, bilo je dosta grešaka u odbrani, dok se u napadu posebno vidio izostanak mlađeg od braće Nikolića, koji je Ukrajini ubacio šest pogodaka.

U toj grupi slobodna je bila Finska, koja je izgubila oba meča u Podgorici.

U A grupi, Njemačka je u odličnom meču pobijedila Grčku 9:6 i upisala drugi trijumf, nakon startnog poraza od Litvanije.

Prvu pobjedu upisala je Velika Britanija protiv oslabljene Belgije 4:1.

Litvanija, koja je slobodna u ovom kolu, šampionat u Podgorici otvorila je sa dva trijumfa.

U ženskom dijelu turnira, Izrael je pobijedio Finsku 5:4 i sa dva trijumfa zauzima čelnu poziciju u D grupi.

U drugom meču te grupe Grčka je bila ubjedljiva protiv Mađarske 10:0.

U C grupi Njemačka je u duelu tima koje su do ovog kola bili bez bodova savladala Veliku Britaniju 2:1.

Crna Gora će takmičenje na šampionatu nastaviti sjutra duelom sa Turskom u 14 sati.

Obje selekcije uoči duela imaju isti učinak – po pobjedu i poraz.

