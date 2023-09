Pobjede Radovića i Bakića u Šefildu

Šefild, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić ostvarili su pobjede na startu na Evropskog prvenstva u Šefildu.

Radović je danas u kategoriji S10, na otvaranju druge grupe, savladao Poljaka Pavela Vlodiku 3:1 (11:9, 10:12, 11:7 i 11:3).

Bakić je u četvrtoj grupi bio ubjedljiv protiv Filipa Heina iz Luksemburga 3:0 (11:4, 11:1 I 11:3).

Trener Vladimir Marić kazao je da su Radović i Bakić opravdali očekivanja.

“Bakić je ostvario laganu pobjedu, protiv rivala koji je objektivno autsajder. Radović je odigrao na svom nivou protiv neugodnog Poljaka Vlodike. Izenadio ga je promjenom taktike, ali više od jednog seta nije mogao. Probili smo led, očekujem da pobjednički niz nastavimo i sjutra“, rekao je Marić agenciji MINA.

Radovića sjutra u deset sati očekuje duel sa Ivanom Karabecom iz Češke.

Bakić će 45 minuta kasnije igrati protiv Austrijanca Kristijana Gardoša, dok će se u 19 sati sastati sa Valentinom Marinovim iz Bugarske.

Plasman u četvrtfinale izboriće po dvojica najboljih iz sve četiri grupe.

Četvrtfinalni mečevi predviđeni su za srijedu, dok su polufinala i finala zakazana za četvrtak.

Crnogorske stonotenisere u Šefildu predvode treneri Vladimir Marić i Čedomir Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS