Pobjede Paramonta na turniru u Bijeljini

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Paramonta sa dva trjumfa završili su prvi turnir Balkanske lige u košarci u kolicima.

Paramont je u Bijeljini, na startu nove sezone, savladao niški Nais 67:52, dok je u drugom meču bio bolji od Levskog iz Sofije 55:52.

Po pobjedu na startu regionalnog takmičenja upisali su i košarkaši Levskog i Bijeljine.

Levski je u međusobnom duelu slavio protiv Bijeljine 62:50, dok je domaćin turnira bio ubjedljiv protiv Naisa 72:36.

“Nastup kluba košarke u kolicima Paramont na turniru Balkanske lige u Bijeljini finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za 2022. godinu, koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komietat.

Balkanska liga biće nastavljena u decembru turnirom u Podgorici.

