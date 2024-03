Pobjede nikšićkih golbalista u Berlinu

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić upisao je dva trijumfa prvog takmičarskog dana SEGL Lige šampiona u Berlinu.

Nikšićki golbalisti turnir su otvorili pobjedom protiv britanske ekipe Nodern Ol stars 14:5.

Odlično izdanje Nikola Nikolić krunisao je sa osam golova, Marko Nikolić je dodao tri, Miloš Ranitović dva, dok se jednom u strijelce upisao Velizar Obradović.

U jednom od derbija prvog takmičarskog dana pobijeđen je njemački Čemincer 11:7.

U zanimljivom duelu ekipe su smjenivale u vođstvu, ali je na kraju presudio kvalitet izabranika trenera Nikole Čurovića, koji su uspjeli da se odvoje i stečenu prednost sačuvaju do kraja.

Mlađi od braće Nikolić, Nikola trijumf je doprinio sa deset pogodaka, a u strijelce upisao se i Miloš Ranitović.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, ekipa Nikšića igraće protiv holandskog Herkulesa (13.00) i francuskog Liona (17.00).

Herkules je bez pobjede nakon prvog dana, dok je Lion upisao oba trijumfa.

Prema propozicijama, pobjednici grupa izboriće plasman u finale i nastup na završnom turniru.

Drugoplasirani timovi igraće protiv trećeplasiranih ekipa iz druge grupe, a pobjednici plej-ofa sastaće se u utakmici za treće mjesto na turniru i plasman na finale sezone.

Finalni turnir na programu je od 27. juna do 1. jula u Belgiji.

Plasman na finalni turnir sa prvog turnira izborili su Hansa iz Roštoka, finski Old pauer i belgijska ekipa Ha. Vi. 2 Brisel.

Nastup su osigirali i belgijski Nordzi, predstavnik države domaćina turnira i litvanski Saltinis, koji je prethodne dvije godine osvajao trofej.

