Pobjede Majamija i Nju Orleansa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Majamija i Nju Orleansa ostvarili su pobjede u jutros odigraniom mečevima NBA lige.

Majami je savladao Dalas 129:122 i prekinuo seriju od tri poraza.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džimi Batler sa 35, Kodi Zeler je dodao 20, dok su Maks Štrus i Kevin Lav meč završili sa po 18 koševa.

U ekipi Dalasa, koja je izgubila i šesti uzastopni meč, najbolji je bio Luka Dončić sa 42 poena, deset 10 skokova i osam skokova.

Istakli su se i Tim Hardavej sa 31 i Kajri Irving sa 23 koša.

Nju Orleans je slavio protiv Los Anđeles Klipersa 122:114 i ostvario sedmu pobjedu u posljednjih osam mečeva.

