Nelegalnom sječom državi nanijeta ogromna šteta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Istraga Uprave policije pokazala je da je nelegalnom sječom šuma Crnoj Gori nanijeta šteta od nekoliko desetina miliona EUR i da su uništeni brojni putevi, kazao je ministar unutrašnjih poslova (MUP), Danilo Šaranović.

On je, na kontrolnom saslušanju na skupštinskom Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, ocijenio je da je „šumarska mafija“ u Crnoj Gori jaka i organizovana, te da ima spregu sa dijelom državnog aparata, piše Pobjeda.

Šaranović je kazao i da je Uprava policije protiv lovočuvara podnijela ogroman broj krivičnih prijava zbog nesavjesnog rada i zloupotrebe položaja, te da postoji inicijativa da se kroz izmjene zakona lovočuvarima da status službenih lica, što će MUP podržati.

Na pitanje poslanika Bošnjačke stranke, Damira Gutića, da li postoji dobra saradnja sa tužilaštvima i sudovima, Šaranović je odgovorio da imaju problema sa sudstvom.

„Džaba hapsimo kada nemamo presudu. Imamo saradnju gdje ne postoji dovoljna dinamika realizacije predmeta“, naveo je Šaranović.

PoslanicaNove srpske demokratije, Jelena Božović, rekla je da se šteta nanijeta nelegalnom sječom procjenjuje na iznose od dvije do 20 milijardi EUR.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Andrija Delić kazao je da oko 700 hiljada kubika drvne građe ne postoji u legalnim tokovima i da su šume devastirane. On je naveo da očekuju da će se novim zakonom uticati na sivu ekonomiju.

Načelnik Direkcije za šumarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, Ranko Kankaraš, saopštio je da će se sa novim zakonom znati porijeklo stabala, odnosno kako je drvo došlo u prodaju.

„Po sadašnjem zakonu prodajemo drvo u dubećem stanju, to ne radi nijedna zemlja u EU, niti jedna normalna zemlja, koja ima vrijedne šume“, kazao je Kankaraš.

Prema njegovim riječima, po procjenama se očekuje da bi drvni sektor ovim zakonom mogao da vrijedi od 400 do 450 miliona EUR.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, Miloš Rajković, smatra da su reforme potrebne, ali ne po svaku cijenu. On je dodao da su koncesioni ugovori trenutno jednogodišnji, umjesto nekadašnjih decenijskih.

Rajković je naveo da je potpisao više urgencija kako bi se iz šuma uklonile hiljade kubika bolesnog drveta koje je sanitarno posječeno, jer neki nijesu spremili saglasnosti za aukcije i prodaje. On je dodao da na to čekaju od avgusta prošle godine.

U petak je odgođena sjednica Odbora na kojoj je trebalo da se razmatra Predlog zakona o šumama. Saopšteno je da je stigao veliki broj primjedbi na to predloženo zakonsko rješnje, između ostalog od opština, predstavnika institucija i stručnjaka.

Predsjednik Odbora Dejan Đurović (NSD) je pojasnio da je to odlučeno u razgovoru sa ministrom poljoprivrede Vladimirom Jokovićem, uz preporuku da se zakon prepravi i u kratkom roku vrati na razmatranje Skupštini.

Odbor će, kako je u petak odlučeno, organizovati konsultativno saslušanje u vezi s arbitražnim postupkom koji je pokrenuo konzorcijum koji čine Northstar i Equest Capital protiv države Crne Gore, a koji je trebalo da gradi turistički kompleks Montrose na poluostrvu Luštica.

Konsultativno saslušanje je bio predlog predsjednika Odbora, Dejana Đurovića, koji je podsjetio na arbitražni postupak pred sudom u Londonu i upozorio da bi nas taj projekat mogao koštati 100 miliona EUR.

Najavljeno je da će na saslušanje biti pozvani ministri državne imovine i turizma Janko Odović i Vladimir Martinović, predsjednici opština Herceg Novi i Tivat Stevan Katić i Željko Komnenović, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države Bojana Ćirović i predstavnici investitora.

Kuvajtski investitor, odnosno konzorcijum Northstar i Equest Capital Jersey, trebalo je da izgradi turistički kompleks, ali je u februaru obavijestio Vladu da je pokrenuo arbitražni postupak.

