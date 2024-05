Milović:Slučaj smanjenja kazne za silovanje ispitati do kraja

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Crne Gore, Andrej Milović, rekao je da će se u skladu sa zakonom i zakonskim mogućnostima ministra, založiti da se slučaj u kome je osuđenom za silovanje maloljetnice Apelacioni sud smanjio kaznu, ispita do kraja.

Iz Ministarstva pravde kazali su da su Milović i državni sekretar u Ministarstvu pravde, Aleksandar Bakrač, razgovarali sa advokatom i članovima porodice žrtve silovanja koja je u trenutku izvršenja djela bila maloljetna, a u vezi slučaja sa presudom donesenom protiv učinioca tog krivičnog djela.

Navodi se da je sastanak održan kako bi se razmotrilo nezadovoljstvo porodice u vezi sa presudom.

Iz Ministarstva su kazali da su na sastanku, članovi porodice izrazili nezadovoljstvo presudom, naglašavajući da smatraju da kazna nije adekvatna težini počinjenog djela.

“Istakli su da su očekivali strožiju kaznu koja bi poslala jasnu poruku o ozbiljnosti ovog krivičnog djela i pružila pravdu za žrtvu i njenu porodicu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milović pažljivo saslušao zabrinutosti porodice i advokata i izrazio duboko saosjećanje prema žrtvi i njenoj porodici.

“On je istakao da će se, u skladu sa zakonom i zakonskim mogućnostima ministra, založiti da se cijeli slučaj ispita do kraja”, navodi se u saopštenju.

Milović je naglasio da će Ministarstvo pravde nastaviti da unapređuje zakonski okvir kako bi se ovakvi slučajevi efikasnije procesuirali i kako bi se pružila bolja zaštita žrtvama.

