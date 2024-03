Pobjede Jadrana i Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana i Primorca ostvarili su pobjede u drugom kolu Prvenstva Crne Gore.

Jadran je u Kotoru savladao Kataro 19:5 i upisao drugu pobjedu.

Hercegnovski tim do pobjede vodili su Danilo Radović i Strahinja Gojković sa po četiri gola, po tri su dodali Uroš Vučurović i Ivan Nagaev, a po jedan Dmitrij Holod, Lazar Vukićević, Jovan Vujović, Danilo Stupar i Meldin Hadžić.

U Kataru dvostruki strijelac bio je Marko Milić, dok su se po jednom upisali Ljubomir Kovačić, Dragan Marković i Ivan Marković.

Do drugog trijumfa stigao je i Primorac, koji je u svom bazenu slavio protiv Budve 20:6.

U pobjendičkom timu najefikasniji je bio Srđan Janović sa pet golova, Balša Vučković postigao je četiri, a po dva Nikola Marković, Marko Mršić, Fleming Kastrop i Anatolij Jedvokušin.

Po jednom upisali su se Dragoljub Marković, Pavle Krivokapić i Tim Perov.

U ekipi iz Budve dvostruki strijelac bio je Radivoj Radanović, a po jednom pogađali su Danilo Radonić, Đorđe Pejović, Stefan Kovačević i Tadija Matijašević.

Prvenstvo Crne Gore igraće se po sistemu svako sa svakim, kod kuće i u gostima, a nakon šest kola ligaškog dijela ekipe će borbu za trofej nastaviti kroz plej-of.

