Pobjede Budve i Budućnost voleja

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve i Budućnost Voleja upisali su pobjede u prvim utakmicama polufinal Kupa Crne Gore.

Budva je na domaćem terenu savladala barski Galeb 3:0 (25:10, 25:16 i 25:17) i opravdala ulogu favorita.

Do pobjede ekipu trenera Miljana Boškovića predvodio je Vuk Stanojević sa 13 poena, dok su po deset dodali Vasilije Milenković i Filip Milosavljević.

Budućnost je u Bijelom Polju slavila protiv Jedinstva 3:0 (25:18, 25:10, 25:19).

Najzaslužniji za trijumf podgoričkog sastava bio je Luka Lojić sa 17 poena, pratio ga je Aleksa Nikolić sa 14.

Revanš utakmice polufinala Kupa Crne Gore planirane su za 26. februar u Baru i Podgorici.

