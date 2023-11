Pobjeda SC Derbija u Železniku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Železniku ekipu FMP-a 99:86, u utakmici devetog kola Admiralbet ABA lige.

To je peti trijumf podgoričkog tima, dok je FMP doživio šesti poraz ove sezone.

PObjednik duela odlučen je sredinom posljednje četvrtine, kada su gosti serijom 11:0 na minut i 57 sekundi prije kraja poveli 93:82.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kenan Kamenjaš sa 22, Nikola Pavlićević ubacio je 18, a Obri Dokins 16 poena.

Dvocifreni su bili i Emir Hadžibegović sa 12 i Borna Kapusta sa deset poena.

U domaćem sastavu najbolji je bio Hugo Beson sa 24 koša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS