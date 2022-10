Pobjeda Mornar Barskog zlata u Laktašima

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras u Laktašima ekipu Igokee 91:83, u utakmici prvog kola Admiralbet ABA lige.

Mornar je dva puta u drugoj četvrtini imao zaostatak od 13 poena (40:27 i 47:34), a do pobjede došao je zahvaljujući posljednjoj četvrtini, u kojoj je ubacio osam trojki.

Barski tim do pobjede vodili su Deron Fets Rasel sa 41 i Vladimir Mihailović sa 26 poena.

U domaćem timu najbolji je bio Mario Nakić sa 16, dok je poen manje ubacio Nikola Tanasković.

SC Derbi je juče, u premijernom meču ove sezone, poražen od Zadra 96:67.

Budućnost Voli će sjutra u 19 sati ugostiti Split (19).

