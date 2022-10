TPCFL rezultati – Pobjeda Jedinstvo France protiv Jezera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jedinstvo France pobijedili su danas u Beranama plavsko Jezero 2:0, u premijernom meču 13. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Bjelopoljski tim do pobjede, treće ove sezone, vodili su štoper Srđan Šćepanović golom u 28. i Žarko Korać u 68. minutu.

Trijumf bjelopoljskog tima mogao je biti i ubjedljiviji da su Orhan Hajrović u 49. i Aleksa Mrđa u 79. minutu bili prisebniji i koncentrisaniji u odlučujućim trenucima.

Jezero, koje je prvi međusobni duel u Bijelom Polju dobilo 1:0, upisalo je četvrti poraz ove sezone.

Ostali mečevi ovog kola na programu su sjutra.

U 14 sati sastaće se Dečić i Petrovac, dok će dva sata kasnije početi dueli Iskre i Sutjeske, odnosno Mornara i Arsenala.

Kolo će zaključiti duel Budućnosti i Rudara u 17 sati.

