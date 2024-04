Pobjeda Grblja u Beranama

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Grblja pobijedili su danas u gostima ekipu Berana 2:0, u posljednjoj utakmici 29. kola Druge crnogorske lige.

Dvostruki strijelac za ekipu iz Radanovića bio je

Bojan Pavićević u 80. i 85. minutu.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Podgorica – Igalo 0:1, Otrant-Olympic – Internacional 1:0, Bokelj – Lovćen 3:0 i Kom – Iskra 0:1.

Bokelj je, nakon 29. kola, vodeći na tabeli sa 65 bodova i ima dva više od drugoplasiranog Otrant-Olimpika.

Podgorica je treća sa 43 boda i dvije utakmice manje, dok je četvrti Grbalj sa 42 boda.

