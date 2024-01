Pobjeda Golden Stejta za oproštaj od Milojevića

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Golden Stejta pobijedili su Atlantu 134:112, u utakmici u kojoj su se oprostili od svog pomoćnog trenera Dejana Milojevića.

Milojević je preminuo prethodne srijede u 47. godini, od posljedica srčanog udara.

Igrači Golden Stejta su izašli na zagrijevanje u majicama na kojima su u srcu ispisani inicijali Dejana Milojevića i riječi “Deki” i “brate”, koju je nekadašnji košarkaš često koristio tokom rada sa igračima.

Emitovan je i video snimak i fotografije Milojevića, koji je sa Voriorsima osvojio šampionski prsten 2022. godine.

Milojevićeva supruga Nataša i dvoje djece Nikola i Maša uplakano su gledali ceremoniju, a na kraju im je uručen buket bijelih ruža.

Voriorsi su jutros odigrali prvu utakmicu od Milojevićeve smrti i pobijedili Atlantu.

Oni osam dana nisu igrali utakmicu, što je prvi put za jednu ekipu u NBA ligi da se to dogodi u regularnoj sezoni, ne računaju pauzu za ol-star ili zbog pandemije korona virusa, od 2021. godine kada San Antonio nije igrao devet dana.

Ekipu su predvodili Stef Kari i Džonatan Kaminga sa po 25 i Klej Tompson sa 24 poena.

U poraženom timu najbolji je bio Dedžonte Marej sa 23 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Detroit – Šarlot 113:106

Vašington – Minesota 107:118

Majami – Memfis 96:105

Hjuston – Portland 131:137

Milvoki – Klivlend 126:116

Dalas – Finiks 109:132

San Antonio – Oklahoma 114:140

Golden Stejt – Atlanta 134:112

