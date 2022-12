Pobjeda francuske selekcije i u revanšu

Podgorica, (MINA) – Futsal reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Tivtu, u drugom prijateljskom meču, od Francuske 7:1.

Francuska je dobila i jučerašnji prvi duel 5:3.

Francuska selekcija iskoristila je sve svoje šanse i došla do ubjedljivog trijumfa.

Jedini gol za crnogorski tim postigao je Luka Marković u 26. minutu.

“Doživjeli smo ubjedljiv i zaslužen poraz. Večeras nijesmo ličili na ekipu, ništa nam nije polazilo za rukom. Francuska je mnogo ozbiljam sastav, znalački je kaznila svaku našu grešku”, kazao je selektor Sveto Ljesar.

