Pobjeda Crvene zvezde, SC Derbi imao šut za pobjedu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Beogradu od Crvene zvezde 83:81, u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

SC Derbi je bio na pragu velikog iznenađenja, tokom cijelog meča bio je u vođstvu, a u samom finišu, nakon preokreta Crvene zvezde, imao je posljednji napad i šut za pobjedu.

Podgorički sastav u 24. minutu imao je prednost od 18 (56:38), uoči posljednje četvrtine razlika je iznosila 15 (64:49), a u 34. minutu 12 poena (74:62).

Domaćin je, sa četiri pogođene trojke, poravnao na 74:74, a na minut i po prije kraja došao je do vođstva (80:77).

SC Derbi se nije predavao do kraja, ali ga je defanzivni skok i nekoliko izgubljenih lopti u posljendjoj četvrtini koštao pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Miloš Teodosić sa 17, Luka Mitrović dodao je 14, a po poen manje Dejan Davidovac i Nemanja Nedović.

U ekuipi SC Derbija najefikasniji je bio Tomislav Ivišić sa 14, Luka Bogavac i Nikola Pavlićević

ubacili su po 11, a poen manje Igor Drobnjak.

Na redna utakmica na programu je 22. aprila u Podgorici.

