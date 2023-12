Pobjeda Budućnost Volija u Zadru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas ekipu Zadra 67:57, u utakmici 14. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je, nakon poraza od Partizana i SC Derbija, slavila u dvorani “Krešimir Ćosić” i zabilježila devetu pobjedu u regionalnom takmičenju ove sezone.

Zadar nakon 14. kola ima polovičan učinak, po sedam pobjeda i poraza.

Domaći sastav povoljnijeg rezultata koštala je loša realizacija slobodnih bacanja, kao i slab učinak njihovog najboljeg igrača Luke Božića, koji je meč završio sa svega četiri poena.

Budućnost je finiš odigrala bolje, a utakmicu je prelomio Jogi Ferel sa dvije trojke.

Ferel je bio najefikasniji u pobjendičkom timu sa 15, Nikola Tanasković ubacio je 14, a Joan Makundu 12 poena.

U ekipi Zadra Lovro Mazalin je ubacio 13 poena.

