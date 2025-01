Pobjeda Budućnost Volija u Poljskoj

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas u gostima poljski Trefl Sopot 81:69, u utakmici 13. kola A grupe Eurokupa.

Budućnost, koja je dobila i prvi međusobni duel (92:83), upisal je šestu pobjedu u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Ekipa trenera Andreja Žakelja opravdala je ulogu favorita u polupraznoj Ergo areni i bez lakše povrijeđenog Mekinlija Rajta rutinski slavila pobjedu.

Budućnost je, nakon serije 10:0, povela 17:9, na koraju prve četvrtine bilo 26:16, da bi u nastavku crnogorski prvak poslije trojke Flečera Megija imao i 31:18.

Do kraja treće četvrtine razlika je iznosila 19 (67:49), a početkom posljednjeg dijela, poslije trojke Rašida Sulajmona i dva poena Flečera Megija, maksimalnih 23 poena (72:49).

Sulajmon je bio najefikasniji u pobjendičkom timu sa 15, Jogi Ferel je ubacio 14, Flečer Megi 13, dok je Kenan Kamenjaš meč završio sa 11 poena.

U ekipi iz Sopota bolji od ostalih bili su Arin Best sa 17 i Džofri Grosel sa 16 poena.

