Pobjeda Budućnost Volija u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Ljubljani ekipu Cedevita Olimpije 80:72, u utakmici 22. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost se revanširala rivalu za poraz u Podgorici (82:81) i upisala deveti uzastopni trijumf, a 16 u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Podgorički tim, nakon ovog kola, ima tri pobjede više od rivala, čime ga je praktično isključio iz borbe za drugo mjesto.

Budućnost je u Ljubljani odigrala dobar meč, u većem dijelu bila je u vođstvu, koje je u drugoj četvrtini iznosilo 16 poena (32:16).

Domaćin je uspio da se vrati u meč i napravi preokret, kratko dođe u vođstvo, ali nije uspio daga sačuva i izbjegne poraz.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Kenan Kamenjaš sa 16, dok su po deset ubacili Mekinli Rajt i Alerik Frimen.

U ekipi iz Ljubljane po 15 poena ubacili su Džastion Kobs i Šon Džons.

Barski Mornar je juče u gostima poražen od Splita 85:75. SC Derbi će u ponedjeljak u Podgorici ugostiti FMP (17).

