Pobjeda Budućnost Volija u Hamburgu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u gostima ekipu Hamburga 87:59, u utakmici desetog kola B grupe Eurokupa.

Podgorički tim revanširao se rivalu za poraz u dvorani Morača (72:66) i zabilježio šesti trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Hamburg je upisao i treći uzastopni poraz, ukupno sedmi u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Izabranici trenera Vladimira Jovanovića nadigrao je rivala, sredinom prve četvrtine prvi put stekao je dvocifrenu prednost (33:23), razlika je u 25. iznosila 21 (59:38), a na kraju rekordnih 28 poena (87:59).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Erik Grin sa 22, Aleksa Ilić je ubacio 11, a poen manje Alfa Kaba.

U njemačkom timu bolji od ostalih bili su Mervin Klark sa 18 i Lukas Majzner sa 17 poena.

Budućnost Voli će u narednom kolu, 18. januara, ugostiti poljski Slask.

