Pobjeda Budućnost Volija u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Baru ekipu Mornar Barskog zlata 87:61, u utakmici drugog kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost, koja je na startu nove sezone pred svojim navijačima pobijedila Zadar 103:73, upisala je sedmi uzastopni trijumf u međusobnim duelima.

Podgorički tim do pobjede vodio je Mekinli Rajt sa 16, dok su Brendon Pol i Flečer Megi meč završili sa po 12 poene.

Dvocifreni su bili i Joan Makundu sa 11, Džakori Vilijams i Petar Popović sa po 10 poena.

Kod Mornara najefikasniji je bio Aleks Gavrilović sa 14 poena.

Budućnost u narednom kolu ABA lige dočekuje Krku, dok Mornar gostuje Zadru.

SC Derbi će u ponedjeljak ugostiti Zadar.

