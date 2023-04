Pobjeda Budućnost voleja na startu finalne serije

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budućnost Voleja ostvarili su pobjedu na startu finalne serije plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je večeras u Mediteranskom sportskom centru pobijedila Budvu 3:1 (25:22, 29:27, 12:25 i 28:26.

Do pobjede došla je nakon 112 minuta igre.

Najzaslužniji za trijumf Budućnosti bili su Bojan Strugar sa 18 i Arman Ćirić sa 16 poena.

U ekipi najbolji je bio Aleksandar Gmitrović sa 27 poena.

U finalu igra se na tri dobijena meča.

Naredni će biti odigran 11. aprila u Podgorici.

Trofej brani Budva, koja je posljednje četiri godine bila najbolja.

