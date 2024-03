Pobjeda Budućnost Bemaksa u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedili su večeras u Beograda ekipu Partizana 75:74, u utakmici posljedneg kola Top osam faze WABA lige.

Podgorički tim tom pobjedom, 11. ove sezone, kao prvoplasirani završili su ligaški dio takmičenja.

Izabranice trenera Vladana Radovića do pobjede u dvorani “Ranko Žeravica” do trijumfa došle su zahvaljujući nakon velikog preokreta.

Domaćin je, u većem dijelu meča, bio u prednosti, a u finišu treće četvrtine imao je prednost od devet poena (60:51).

Uslijedio je veliki preokret podgoričkih košarkašica, postigle su 11, a primile samo jedan, za vođstvo 62:61.

U dramatičnoj završnici sve dileme riješila je Jovana Savković, koja je trojkom svoj tim dovela u vođstvo od 65:61.

Budućnost su do pobjede vodile Zorana Radonjić sa 24 i Jovana Savković sa 20, dok je Dragana Domunzin meč završila sa 15 poena.

U beogradskom sastavu, koji je doživio osmi poraz, Jovana Boričić i Anđela Marojević sa 16, dok je poen manje ubacio Marta Jovanović.

Budućnost će sa prvog mjesta na finalnom turniru, koji je na programu 23. i 24. marta u Podgorici.

