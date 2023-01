Pobjeda Budućnost Bemaksa protiv Vojvodine

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas u Podgorici novosadsku Vojvodinu 52:46, u utakmici trećeg kola Top osam faze WABA lige.

Budućnost je upisala drugi tijumf u drugoj fazi takmičenja i ostala u trci za prvo mjesto.

U duelu timova, koji su uoči podgoričkog duela imali isti učinak – sedam pobjeda i poraz,

bolje se snašao domaćin.

Sredinom posljednjeg dijela stekao je prednost od šest poena, koju je uspio da sačuva do kraja.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Dragana Živković a 15, dok je Marija Leković postigla 11 poena.

U novosadskom timu, koji je doživio prvi poraz u Top osam fazi, dvocifrene su bile Žaklina Janković sa 11 i Lena Radulović sa deset koševa.

Budućnost će u narednom kolu, 1. februara, biti gost ekipe Orlova.

