Pobjeda Budućnost Bemaksa protiv Savehofa

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa pobijedile su danas u Podgorici ekipu Savehova 31:30 (17:16), u utakmici trećeg kola Lige šampiona.

To je prvi trijumf podgoričkih rukometašica ove sezone, nakon dva startna poraza od Bitighajma i Odenzea.

Savehof je i poslije trećeg kola bez bodova.

Budućnost je opravdala ulogu favorita i tokom cijelog meča bila u vođstvu, koje je u prvom poluvremenu više puta iznosilo pet golova.

Savehof je do kraja prvog poluvremena prišao na gol zaostatka (17:16), a početkom nastavka i rezultat nekoliko puta izjednačio.

Mladi tim iz Švedske držao je priključak do samog finiša, a pitanje pobjednika riješeno je minut i po prije kraja.

Golmanka Armel Atingre odbranila je zicer i upisala 13. odbranu, a Anastasija Marsenić pogodila za nedostižnih 31:29.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Ivana Godeč sa šest, dok su po pet pogodaka postigle Neslihan Ćaliskan, Milena Raičević i Ivona Pavićević.

U švedskom timu najbolja je bila Laura Jensen sa sedam pogodaka.

Budućnost će u narednom kolu biti gost Đera.

