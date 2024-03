Po pobjeda za braću Nurković

Podgorica, (MINA) – Džudisti rožajskog Ibra, Jahja i Jusuf Nurković ostvarili su po pobjedu i osvojili po 120 bodova na Grend slemu u Tbilisiju.

U kategoriji do 66 kilograma, Jusuf Nurković je na startu eliminisao Oskara Pertelsona iz Estonije, dok je u drugom kolu izgubio od Ivana Čeniha iz Rusije.

Do 73 kilograma, Jahja Nurković je u prvom kolu slavio protiv Argentinca Facunda Delućija, dok je u drugom poražen, na šido, poražen od Heončeola Kange iz Koreje.

U Tbilisiju nastupio je 531 takmičar iz 83 države svijeta.

