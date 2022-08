Pljevljaci najbolji u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Pljevaljska ekipa Četiri sobe pobjednik je četvrtog basket 3×3 turnira ljetnje sezone, koji je odigran na kolašinskom Ski centru 1600.

Šampionski tim, koji je slavio prvi put ove sezone, nastupio je u sastavu Dejan i Goran Posuka, Dejan Džaković i Vasilije Cupara.

U zanimljivom finalu pljevaljski sastav pobijedio je Eliksir 22:12, sastav koji je napravio iznenađenje turnira – u polufinalu eliminisao dvostruke ovosezonske pobjednike, tim Dži junit /G-unit/ 21:19.

Do pobjede došao je zahvaljujući fenomenalnom šuterskom učinku Filipa Pejovića, koji je u tom meču postigao čak šest “dvojki”.

Kapiten Dejan Džaković kazao je da su turnir osvojili rezultatski ubjedljivo, navodeći da nije bilo lako u finalu.

“Ni u grupi nije bilo lako, pogotovo na ovakvoj temperaturi, ali sve u svemu, osvojili smo prvi turnir u Crnoj Gori i zadovoljni smo“ kazao je Džaković.

Kapiten Eliksira Zoran Perović kazao je da je prvi cilj uoči turnira bio da prođu grupu.

“Njega smo ispunili. Drugi cilj nam je bio da damo sve od sebe u četvrtfinalu. Potom smo došli na Dži junit, respektabilnu ekipu, koja igra međuanrodne turnire, pobjeđuje mnogo jače protivnike, ali nije imala odgovor na šut za dva poena. I to je presudilo. Vjerovali smo u sebe, vjerovali smo da možemo, ali ponestalo nam je snage za finalni meč”, rekao je Perović.

On je kao kapiten predvodio Filipa i Vladimira Pejovića i Svevana Kneževića u timu Eliksira.

Drugu godinu zaredom Ski centar Kolašin 1600 bio je domaćin najboljim basketašima u Crnoj Gori.

Učestvovalo je 12 ekipa , podijeljenih u četiri grupe.

Na putu do trijumfa i novčane nagrade u iznosu od 700 EUR Četir sobe eliminisale su NLO u polufinalu 21:18.

Naredna stanica 3×3 Montenegro karavana je na sjeveru Crne Gore – Bijelo Polje biće domaćin petog turnira u sezoni.

