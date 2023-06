Pljevaljski gimnazijalci na EP u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Muška ekipa pljevaljske Gimnazije “Tanasije Pejatović” učestvovaće u Skoplju na Evropskom prvenstvu u košarci, čiji je organizator Savez za školski sport Sjeverne Makedonije u saradnji sa Evropskom federacijom za školski sport.

Pljevaljski gimnazijalci su prvaci Crne Gore u muškoj konkurenciji.

Šampionke u ženskoj konkurenciji, ekipa Gimnazije “Slobodan Škerović”, propustiće šampionat.

Pljevaljski tim u Skoplju nastupiće u sastavu Lazar Pupović, Pavle Pupović, Pavle Cvijović, Luka Rubežić, Lazar Mojović, Matija Ćaćić, Branko Tabaš, Aleksa Nenadić, Filip Svrkota, Andrija Starčević, Janko Petrović i Miloš Milinković.

Trener ekipe je Danko Despotović, dok je vođa delegacije Branko Bošković, dugogodišnji koordinator za školski sport.

Ekspediciji će biti i mladi i perspektivni košarkaški sudija Nikola Dragojević.

Predsjednik Crnogorskog školskog sportskog saveza, Budimir Vukićević, kazao je da je za razliku od priprema za odlazak na Evropski šampionat u odbojci sada situacija bila znatno povoljnija.

“Prije nekoliko dana smo iz kabineta predsjednika Vlade obaviješteni da ćemo dobiti pomoć za odlazak u Skoplje, tako da smo se brzo organizovali i spremili ekipu na put”, rekao je Vukićević.

